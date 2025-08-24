حمد الحارثي يستعد للمشاركة فـي سباق الجري الجبلي «ألترا طريق الحرير»

تمتد مسافته إلى 122 كيلومترا

يستعد العداء العُماني المخضرم حمد بن محمد الحارثي لخوض تحدٍّ فريد في أعالي جبال الهيمالايا، عبر مشاركته المرتقبة في سباق الجري الجبلي “ألترا طريق الحرير” (Silk Route Ultra)، الذي يُقام في منطقة لداخ شمال جمهورية الهند ويُعد هذا السباق الجبلي الأعلى من نوعه على مستوى العالم، إذ تمتد مسافته إلى 122 كيلومترًا، تجتاز مرتفعات شاهقة تصل إلى 5400 متر فوق سطح البحر، وسط بيئة مناخية قاسية تتداخل فيها قلة الأوكسجين، وانخفاض درجات الحرارة، والانحدارات الصخرية الممتدة.

وسيغادر الحارثي سلطنة عُمان في الثامن والعشرين من أغسطس الجاري متوجهًا إلى موقع السباق بوقت كافٍ قبل انطلاقته في الحادي عشر من سبتمبر، وذلك لضمان التكيّف الفسيولوجي مع الارتفاعات الشاهقة، والاستعداد الذهني والبدني الكامل لخوض هذا الاستحقاق الرياضي الكبير. وتعد مرحلة التهيئة المسبقة من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها العداؤون في مثل هذه البيئات، لما لها من تأثير مباشر على الأداء والتحمل في المسافات الطويلة. ويمثل سباق “ألترا طريق الحرير” محطة أخرى في مسيرة الحارثي في رياضة الجري الجبلي، واختبارًا جديدًا لعزيمة العدّاء وجاهزيته في بيئة تتطلب الاعتماد الكامل على الذات، دون أي دعم من فرق مساعدة.

وتُعد هذه العودة للمشاركة في سباق في الهيمالايا إضافة أخرى لمسيرته الحافلة بالمشاركات الدولية النوعية، حيث سبق له أن أتم بنجاح سباق تحدي خاردونغ لا في لداخ العام الماضي، مؤكدًا قدرته على التكيف مع أقسى البيئات الجغرافية وأكثرها تطرفًا. كما استكمل في وقت سابق من الشهر الجاري سباقًا جبليًا في منطقة تشونغلي الصينية، أتم خلاله مسافة 100 كيلومتر عبر مسارات تتقاطع مع مواقع أولمبية شتوية، مثبِتًا بذلك تنوعه الجغرافي واستعداده الذهني للتعامل مع اختلافات التضاريس والمناخ حول العالم.

وقد عبّر الحارثي عن تطلعاته لهذه المشاركة قائلًا: “هذا السباق يحمل بالنسبة لي أبعادًا تتجاوز الوصول إلى خط النهاية. أنا لا أجري فقط من أجل التوقيت، بل لأجل الرحلة بكل ما فيها من تحدٍ وتجربة. الجري الجبلي رافقني لسنوات، لأنه يجمع بين الرياضة والتأمل، بين القدرة الجسدية والرغبة في التواصل مع الطبيعة. كل جبل أركضه يمنحني نظرة جديدة، ويقرّبني من ثقافات العالم، ويعلّمني كيف يكون الصعود إنجازًا داخليًا قبل أن يكون رقمًا زمنيًا.”

وبرصيد متنامٍ من الإنجازات، رسّخ الحارثي اسمه كأحد أبرز العدّائين العرب في رياضة الجري الجبلي، حيث شارك في سباقات عالمية مرموقة مثل UTMB Mont-Blanc في قلب جبال الألب الفرنسية، إلى جانب رحلاته داخل سلطنة عُمان عبر محافظاتها المتعددة، متنقلًا بين السهول والسواحل والجبال والصحراء، جامعًا بين الإنجاز الرياضي والارتباط العميق بالأرض.