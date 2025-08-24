تتويج نادي طاقة بطلا لمسابقة الألعاب التقليدية العمانية بصلالة

تويج نادي طاقة بطلا لمسابقة الألعاب التقليدية العُمانية التي نظمتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب على شاطئ الدهاريز بولاية صلالة بمحافظة ظفار وجاء نادي مرباط ثانيًا وحل نادي صلالة في المركز الثالث وشهدت منافسات البطولة منافسة قوية بين الأندية المشاركة في ثلاث ألعاب تقليدية وهي: الصياد واللكد واليوس، إلى جانب عدد من المناشط والأنشطة المصاحبة أبرزها معرض للألعاب التقليدية العُمانية، وركن لتجربة هذه الألعاب بالواقع الافتراضي (VR)، ومساحة تفاعلية للأطفال للتعرف على هذه الألعاب وخوض تجاربها وشهد اليوم الختامي تتويج الأندية الفائزة وتكريم الجهات الداعمة والمساهمة في إنجاح الموسم.

وأكد إبراهيم بن خلفان الشبلي المشرف العام على موسم الألعاب التقليدية العُمانية أن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار اهتمام وزارة الثقافة والرياضة والشباب للحفاظ على الرياضات والألعاب التقليدية، تجسيدًا لمحور الرياضة والبيئة المستدامة، بما يسهم في توظيف هذه الألعاب في نشر الثقافة البيئية، ويعكس في الوقت ذاته جانبًا أصيلًا من التراث العُماني.

الجدير بالذكر أن موسم الألعاب التقليدية العُمانية هدف إلى تعريف الزوار بالإرث الحضاري والثقافي والرياضي المرتبط بالألعاب التقليدية، والإسهام في الحفاظ على مفاهيمها وطرق ممارستها، فضلًا عن دوره في تعزيز الجذب السياحي لولاية صلالة والمحافظة خلال موسم الخريف.