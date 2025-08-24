مدريد ـ د. ب. أ: يشعر الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد بأن جماهير الفريق مُحقة في شعورها بالإحباط بعد التعادل على ملعبه مع إلتشي في الجولة الثانية من الدوري الإسباني. واكتفى أتلتيكو بالتعادل 1/‏‏1، على أرضه مساء أمس الأول ليفشل في التعافي من خسارة أخرى مُحبطة تعرض لها بالجولة الأولى ضد إسبانيول 1/‏‏2. وقال سيميوني عقب مباراة إلتشي: «أعتقد أن الجماهير محقة إذا شعرت بالإحباط، لأننا ينتابنا نفس الشعور، لقد قدمنا كل شيء من أجل الفوز لكننا لم نفز في النهاية». وأضاف سيميوني في تصريحات لموقع «إنتو ذا كالديرون»: «نعمل بأقصى قدر من الجدية من أجل استغلال الإمكانيات الجيدة للغاية للاعبينا». وعن الموقف الصعب لأتلتيكو الذي اكتفى بنقطة وحيدة في أول مباراتين من الليجا قال المدرب الأرجنتيني: «يجب علينا التحلي بالهدوء والصبر، وأن نعمل بشكل جاد أيضا، وسوف تتحسن النتائج، لا يجب علينا أن نتشتت لأننا لعبنا مباراتين لم نكن نستحق فيهما الخسارة على الأقل». وواصل سيميوني: «الأمر مؤسف فقط لأننا كنا نستحق الفوز المنافس دافع بشكل جيد، وحارسه تصدى لفرصتين محققتين، من سورلوث وماركوس، حتى الهدف الذي سجلوه كان من خطأ ارتكبناه».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيميوني محبط بعد تعادل أتلتيكو مدريد مع إلتشي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.