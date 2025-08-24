نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فليك ينتقد التحكيم.. لقد بدأت الليجا في المقال التالي

تحدث هانسي فليك المدير الفني لفريق برشلونة، عن مواجهة ليفانتي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني الممتاز

التقى فريق برشلونة خارج أرضه ضد ليفانتي اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، انطلقت مباراة برشلونة ضد ليفانتي اليوم في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

فليك ينتقد التحكيم

قال فليك وهل كنتَ مستاءً بشأن ضياع الفرص في الشوط الأول أم احتساب ركلة الجزاء ؟

بالطبع تستاء إذا احتسبت ضدك ركلة جزاء، الحكم ذهب للـVAR واحتسبها، وعلينا احترام قراره، لكن المهم بالنسبة إلينا فزنا بالنقاط الثلاث.

انتهت المباراة بفوز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سجل ليفانتي أهدافه بالشوط الأول، وعاد برشلونة بالتعادل في الدقيقة ٤٩ عن طريق بيدري ثم توريس في الدقيقة ٥٢، والدقيقة الأخيرة،