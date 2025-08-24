نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلمي علام مديرًا رياضيًا لشباب طيبة بالسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر نادي شباب طيبة بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية تعيين المصري حلمى علام مديرا رياضيا للنادي خلال الموسم الجديد.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محمد العلوى رئيس نادي شباب طيبة بالمدينة المنورة مع حلمى علام نجم المقاولون العرب والاسماعيلي السابق.



وتولى حلمى علام الموسم الماضى منصب مدير الكرة بنادي شباب طيبة وحقق نجاحا كبيرا مع الفريق جعل ادارة النادي تقوم بتعيينه فى منصب المدير الرياضى للنادي.



وحصل حلمى علام خلال العام الحالي على الدبلونة الرياضية من الفيفا CIES FIFA ويقوم حاليا بالتحضير للحصول على درجة الماجستير فى الادارة الرياضية بأوروبا من اجل ثقل مهاراته وخبراته الادارية والرياضية فى المرحلة المقبلة.