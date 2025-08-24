نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولي يقترب من خطف هوييلوند لتعويض إصابة لوكاكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية أن نادي نابولي يضع المهاجم الدنماركي الشاب راسموس هوييلوند، مهاجم مانشستر يونايتد البالغ من العمر 22 عامًا، على رأس أولوياته في سوق الانتقالات، وقد يتم حسم الصفقة رسميًا بحلول الاثنين المقبل.

نابولي يقترب من خطف هوييلوند لتعويض إصابة لوكاكو

ويسعى النادي الجنوبي للتحرك بسرعة بعد إصابة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو (32 عامًا)، حيث يعتبر هوييلوند البديل الأنسب لقيادة هجوم الفريق في الموسم الجديد.

التقرير أوضح أن إدارة نابولي فتحت بالفعل قنوات الاتصال مع مانشستر يونايتد لمناقشة تفاصيل الصفقة، في محاولة لإتمامها خلال فترة زمنية قصيرة، تجنبًا لأي فراغ هجومي قد يعرقل انطلاقة الفريق محليًا وقاريًا.

انضمام هوييلوند إلى نابولي سيمثل إضافة قوية بفضل سرعته وقوته البدنية، في وقت يسعى فيه النادي لتعويض خسارة لوكاكو الذي يُعد أحد أبرز صفقاته الصيفية.