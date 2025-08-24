نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد جدة يفتح خط المفاوضات مع برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن نادي الاتحاد السعودي بدأ مفاوضات جادة مع ممثلي النجم البرتغالي برونو فرنانديش، قائد فريق مانشستر يونايتد، في إطار سعيه لإبرام صفقة كبرى قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب التقرير، فقد أجرى النادي السعودي بالفعل اجتماعات أولية إيجابية مع وكلاء اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، في خطوة تؤكد رغبة "العميد" في ضم أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز.

الصفقة المحتملة، إن تمت، ستمنح الاتحاد دفعة قوية بإضافة قائد مانشستر يونايتد إلى قائمة تضم أسماء عالمية بارزة مثل كريم بنزيما، نجولو كانتي، وموسى ديابي.

حتى الآن لم يصدر أي رد رسمي من جانب مانشستر يونايتد أو اللاعب نفسه، إلا أن العرض السعودي المتوقع يتضمن راتبًا سنويًا ضخمًا قد يتجاوز 30 مليون جنيه إسترليني، ما يعكس جدية المشروع السعودي في استقطاب نجوم الصف الأول.

هذه الخطوة تأتي في وقت يسعى فيه الاتحاد لتعزيز صفوفه على الصعيدين المحلي والقاري، خاصة مع اقتراب انطلاق منافسات دوري أبطال آسيا، ما يجعل من برونو فرنانديش هدفًا استراتيجيًا لتدعيم خط الوسط بالخبرة والقيادة.