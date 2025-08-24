نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غوص وإنقاذ بورسعيد تعلن أبطال الترتيب العام للبطولة الصيفية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ برئاسة إسلام حمص عن الأندية التي تصدرت الترتيب العام في البطولة الصيفية للسباحة بالزعانف ٢٠٢٥.

هذا وقد جاء الترتيب كالأتي:

- مهرجان البراعم.. حقق النادي المصري المركز الأول، ومركز شباب الإستاد المركز الثاني، نادي غزل بورسعيد المركز الثالث.

- مرحلة ١١ سنة.. حقق النادي المصري المركز الأول، نادي الفنار المركز الثاني، نادي بورفؤاد المركز الثالث.

- مرحلة ١٢ سنة.. حقق نادي التوكيلات الملاحية المركز الأول، النادي المصري المركز الثاني، نادي الفنار المركز الثالث.

- مرحلة ١٣ سنة.. حقق نادي التوكيلات الملاحية المركز الأول، نادي جامعة المنصورة المركز الثاني، نادي بورفؤاد المركز الثالث.

- مرحلة ١٥ سنة.. حقق نادي التوكيلات الملاحية المركز الأول، نادي بورفؤاد المركز الثاني، نادي إستاد المنصورة المركز الثالث.

- مرحلة ١٧ سنة.. حقق نادي غزل بورسعيد المركز الأول، نادي بورفؤاد المركز الثاني، نادي التوكيلات الملاحية المركز الثالث.

- مرحلة ١٩ سنة.. حقق نادي جامعة المنصورة المركز الأول، نادي بورفؤاد المركز الثاني، نادي إستاد المنصورة المركز الثالث.

- مرحلة العمومي.. حقق نادي جامعة المنصورة المركز الأول، نادي بورفؤاد المركز الثاني، نادي إستاد المنصورة المركز الثالث.