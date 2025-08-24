نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ع الطاير.. الفلاح عرفات.. ورم الزمالك.. شيشة شيكابالا.. ضحك الكواري.. تسريبات عاشور.. شوبير وخالتي نوسه.. فين شبانة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كل يوم أحداث وتصريحات، إشادات وانتقادات.. وبين هذا وذاك يقف الرأي الحر في منتصف الخط الفاصل بين الأبيض والأسود، يعرض وجهة نظره بحيادية، فتارة يميل للأبيض وتارة أخرى للأسود.. الأهم الحق مع من؟

أهلًا بكم في "ع الطاير" زاوية نقدية للأحداث اليومية، يقدمها مؤمن الجندي رئيس القسم الرياضي بالفجر، في سطور موجزة.

الفلاح عرفات

تصريحات حسام عرفات لاعب الزمالك ودجلة السابق، أعادتنا للبساطة وعدم نسيان الأصل بل وإعطاء كل صاحب فضل تقديره، وهذه صفات رئيسية في فلاحين زمان! "وصحيح الإعلامي عبد الرحمن مجدي بيقدم البودكاست وهو ماشي على المياه وسايب أيديه"



ورم الزمالك

"تعويض 20 مليون" مطلوب من الزمالك، بسبب وضع رقم أخره 1907 في فيديو تقديم عدي الدباغ! صاحبة الرقم رفعت قضية وطلبت التعويض والزمالك يرد هذا رقم عشوائي لم نكن نعرف أنه يخص شخص! "ورم الزمالك العشوائية"

شيشة شيكابالا

خطأ كبير من نجم وقائد الزمالك شيكابالا.. أي قناة تعاقدت معك تنتظر "زُبد الغرف المغلقة" وأنت بكل سهولة "خريت" على تدخين زملائك في نهائي إفريقيا "الله ينور يا شيخ حسني، خد بالك الغلطة الصغيرة منك كبيرة قوي"

ضحك الكواري

لفت انتباهي مساحة الضحك في استديو قناة بي إن سبورتس، خاصة في تقديمات محمد سعدون الكواري! وصلة هزار طبيعية دون تصنع تربط المشاهد بالبرنامج بمنتهى السهولة "الكواري مدرسة السهل الممتنع والكوميديا اللطيفة، استمر"

تسريب عاشور

"والنعمة ما أنا دي أختي منى" إعلان لإمام عاشور لقناة الأهلي تسرب خبره على أنه أنهي تمديد عقده مع ناديه! رغم إن محمود الخطيب رفض فتح ملف التمديد حاليًا “ده أنت سعرك بقى حراق”

شوبير وخالتي نوسه

ما سر السؤال المتكرر هذه الأيام في البرامج عن حارس مصر الأول؟ ومقارنة شوبير بالشناوي! الإجابة سهلة الشناوي حارس كبير وخبرة.. شوبير حارس صغير وموهوب ينتظره المستقبل! “ليه شغل خالتي نوسة بقى؟”

مع وضد الزمالك

أنا ضد سحب أرض أكتوبر من نادي الزمالك، لأني مع تقدم أي نادي مصري يصب في مصلحة الرياضة المصرية، وضد مجالس إدارة النادي المتعاقبة التي لا تولي اهتمامًا بهذا الكنز! “طب والحل؟ نعمل قرعة!!”

رسالة إلى الوالي

"من الآخر مع محمد شبانة وصباحكم دائمًا زي الفل" شبانة شخصية إعلامية مسبكة، مظبوطة الملح، وكمان سبايسي! لكن أين هو من تقديم برنامج تلفزيوني يومي بأفكاره "الصحفعلامجية" الجديدة! سؤال يحتاج لإجابة بس طويلة شوية؟

