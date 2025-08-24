نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس أولى جولاته في الدوري الإيطالي بمواجهة بارما مساء اليوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

ويحتضن ملعب "أليانز ستاديوم"، هذه المواجهة القوية التي ستجمع بين فريقي يوفنتوس وبارما، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي 2025-2026.

موعد مباراة يوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة يوفنتوس ضد بارما اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد بارما في الدوري الإيطالي

سيتم نقل وإذاعة مباراة يوفنتوس ضد بارما مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات Starz play، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعلق على أحداث هذا اللقاء المعلق محمد أبو كبدة.