نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ريال أوفييدو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي ريال مدريد، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة ريال أوفييدو مساء اليوم الأحد 24-8-2025 على ملعب "نويفو كارلوس تارتييري" في ثاني جولات الليجا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال أوفييدو في الدوري الإسباني

تبدأ أحداث مباراة ريال مدريد ضد ريال أوفييدو اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال أوفييدو في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إيدير ميليتاو، دين هاوسن، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، فيديريكو فالفيردي، أردا جولر.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، فرانكو ماستانتونز.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال أوفييدو في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال أوفييدو مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.