نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إيفرتون ضد برايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 24 أغسطس الجاري 2025، مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون مع نظيره برايتون، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة إيفرتون ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تقام مباراة إيفرتون ضد برايتون، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب إيفرتون ستاديوم.

ويحتل فريق برايتون المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطة واحدة، بينما يقع إيفرتون في المركز السابع عشر دون رصيد من النقاط.

القنوات الناقلة لمباراة برايتون ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.