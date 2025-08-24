نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، مع نظيره فولهام، مساء اليوم الأحد الموافق 24 أغسطس الجاري، في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/2026.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يستضيف ملعب كرافن كوتيج، مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة ونصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل فريق فولهام المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد نقطة وحيدة، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثامن عشر دون نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام

وستنقل مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد فولهام، مساء اليوم الأحد في بطولة الدوري الإنجليزي على قناة “Bein Sports 1” بصوت المعلق المميز علي سعيد الكعبي.