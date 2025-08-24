نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم الأحد في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تختم اليوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري، مواجهات الجولة الأولى من بطولة الدوري الألماني «بوندسليغا»، وذلك بإقامة مباراتين في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا، كذلك السادسة والنصف مساء اليوم.

ويرصد «دوت الخليج الرياضي» موعد مباريات اليوم الأحد في الدوري الألماني، كذلك القنوات الناقلة والمعلقين على مواجهات ختام الجولة الأولى من البوندسليجا.

المباراة: ماينز ضد كولن

القنوات الناقلة: منصة «شاهد»

المعلق: عبد العزيز السبر

التوقيت: الرابعة والنصف عصر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

المباراة: بروسيا مونشنغلادباخ ضد هامبورغ

القنوات الناقلة: أم بي سي مصر 2

المعلق:فهد عريشي

التوقيت: السادسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

يذكر أن فريق بايرن ميونيخ افتتح مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الألماني، ونجح في تحقيق الفوز على نظيره آر بي ليبزيج بسداسية نظيفة، وذلك مساء الجمعة الماضي.