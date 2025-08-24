نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم الأحد في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق فعاليات اليوم الثاني من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري، وذلك بأربع مواجهات مرتقبة في إطار مباريات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي «سيريا أي».

ويرصد «دوت الخليج الرياضي» مواعيد مباريات اليوم الأحد من بطولة الدوري الإيطالي، كذلك القنوات الناقلة ومعلقين هذه المواجهات.

موعد مباريات اليوم الأحد في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

المباراة: كومو ضد لاتسيو

القنوات الناقلة: منصة ستارز بلاي

معلق المباراة: غازي العمري

توقيت المباراة: 7:30 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

المباراة: كالياري ضد فيورنتينا

القنوات الناقلة: منصة ستارز بلاي

معلق المباراة: أحمد جعفر

توقيت المباراة: 7:30 مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

المباراة: أتلانتا ضد بيزا

القنوات الناقلة: ستارز بلاي

معلق المباراة: حسن القاسمي

توقيت المباراة: 9:45 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

المباراة: يوفنتوس ضد بارما

القنوات الناقلة: ستارز بلاي

معلق المباراة: محمد أبو كبدة

توقيت المباراة: 9:45 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

يذكر أن اليوم الأول من الجولة الأولى لبطولة الدوري الإيطالي، انطلق بإقامة 4 مباريات، انتهت منهم 3 بالفوز، بينما مباراة وحيدة انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف بين جنوى وفريق ليتشي.