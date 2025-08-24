نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم الأحد في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم «ليج 1»، عند الرابعة عصر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك بمواجهة لوريان أمام فريق رين، في انطلاق مباريات اليوم الثاني من الجولة الثانية.

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» موعد مباريات اليوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري، والقنوات الناقلة لهذه المباريات من بطولة الدوري الفرنسي.

المباراة: لوريان ضد رين

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 4

معلق المباراة: محمد المبروكي

توقيت المباراة: 4:00 عصر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

المباراة: تولوز ضد بريست

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 4

معلق المباراة: أحمد عبده

توقيت المباراة: 6:15 مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

المباراة: لوهافر ضد لانس

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 6

معلق المباراة: أحمد فؤاد

توقيت المباراة: 6:15 مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

المباراة: ستراسبورغ ضد نانت

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس اكسترا 2

معلق المباراة: نوفل البوشي

توقيت المباراة: 6:15 مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

المباراة: ليل ضد موناكو

القنوات الناقلة: بي إن سبورتس 4

معلق المباراة: حسن العيدروس

توقيت المباراة: 9:45 مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.