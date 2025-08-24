نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يحسم الجدل: أحمد عبد القادر لم يشارك في مران الأهلي الجماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم الإعلامي أحمد شوبير الجدل المثار مؤخرًا حول مشاركة اللاعب أحمد عبد القادر في تدريبات النادي الأهلي الجماعية، مؤكدًا أن اللاعب لم ينضم بعد للمران الجماعي للفريق، ويواصل تدريباته بشكل منفرد.





وفي تصريحات إذاعية عبر برنامج “مع شوبير” على إذاعة أون سبورت إف إم، أوضح شوبير أن ما تردد عن مشاركة عبد القادر في مران الفريق الأول لا أساس له من الصحة، قائلًا:





“الكلام ده محصلش.. أحمد عبد القادر لم يشارك في التدريبات الجماعية حتى الآن، لكنه يتواجد داخل النادي ويخوض تدريبات منفردة، سواء في صالة الجيم أو بشكل بدني خاص”.





وأشار شوبير إلى أن عبد القادر ما زال مرتبطًا بتعاقد رسمي مع النادي الأهلي، وبالتالي يلتزم بالحضور إلى مقر النادي، رغم عدم مشاركته في المران الجماعي منذ فترة