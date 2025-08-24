نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالسلام: هناك حملة هدفها ضرب استقرار الزمالك..وهذا سر تألق محمد صبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عمرو عبدالسلام، نجم الزمالك السابق، أنه يجب على اللاعبين القدامى والرموز الالتفاف حول القلعة البيضاء ضد الشائعات المُغرضة التي ترغب في ضرب استقرار النادي.

وقال عبدالسلام في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "هناك حملة مغرضة على السوشيال ميديا هدفها ضرب استقرار الزمالك بسبب الحالة المعنوية العالية للفريق واللاعبين والجماهير ايضا هذا الموسم ونتائجه مميزة للغاية في بداية الدوري وتصدره لجدول المسابقة".

وأضاف: "الزمالك أصبح فريق مميز للغاية وهناك لاعبين على أعلى مستوى وأيضا بدلاء جيدين للغاية، ومحمد صبحي أدائه أكثر من رائع وذلك يعود بسبب المنافسة بين الحراس الموجودين معه محمد عواد والمهدي سليمان".