نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم الأحد في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم فعاليات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري والتي تشهد 3 مباريات قوية في اليوم الافتتاحي.

وتعد أبرز المواجهات هي مواجهة الاتحاد أمام البنك الأهلي ومواجهة الإسماعيلي أمام طلائع الجيش.'



ونستعرض لكم في دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والتي جاءت كالتالي:-

الاتحاد السكندرى- البنك الاهلي

تقام المواجهة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على ستاد الإسكندرية.

طلائع الجيش- الإسماعيلي

تقام المواجهة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على ستاد جهاز الرياضة العسكري.

إنبي- الجونة



تقام المواجهة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على ستاد جهاز بتروسبورت.

وتنقل جميع المباريات عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري.