نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. القادسية الكويتي يُعلن التعاقد مع المهاجم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - القادسية الكويتي يعلن التعاقد مع الفولت العالي كهربا

رسميا.. القادسية الكويتي يُعلن التعاقد مع المهاجم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي السابق.

كهربا، أعلن نادي القادسية الكويتي عن تعاقده مع اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم الأهلي السابق والاتحاد الليبي بشكل رسمي في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

القادسية الكويتي

التعاقد مع كهربا

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو لتقديم اللاعب، مرفقًا بتعليق: "أوعي الفولت العالي"، وذلك إشارة إلى اللقب الذي اشتهر به اللاعب.

نادي الاتحاد الليبي

وخاض صاحب (31 عامًا) موسم مميز مع الاتحاد الليبي وقدم كهربا موسمًا لافتًا مع الاتحاد الليبي، حيث لعب 18 مباراة في مختلف المسابقات بمجموع 1129 دقيقة، نجح خلالها في تسجيل 6 أهداف وصناعة 4 تمريرات حاسمة.

وكان كهربا قد انتقل إلى الاتحاد الليبي في يناير الماضي قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة، قبل أن تتحول الصفقة إلى انتقال نهائي بعد فترة قصيرة، لينتقل بعدها إلى محطة جديدة في مسيرته عبر بوابة القادسية الكويتي.

موعد انطلاق الدوري الكويتي وظهور كهربا

ومن المقرر أن يبدأ الموسم الجديد في الدوري الكويتي خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث يبدأ القادسية مشواره في المسابقة بمواجهة النصر يوم 12 من الشهر المقبل.