نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف اليوم منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز والذي يشهد ثلاث مباريات قوية ومثيرة. وانطلقت الجولة الثانية الجمعة الماضية والتي شهدت مفاجأت كبيرة. ونستعرض لكم في دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والتي جاءت كالتالي:- كريستال بالاس- نوتنجهام فورست تقام المباراة في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية. إيفرتون- برايتون تقام المباراة في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية. فولهام- مانشستر يونايتد تقام مباراة السهرة في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية. وتنقل المباريات عبّر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الرسمي لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.