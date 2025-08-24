نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الحمد لله على فضله وستره وكرمه".. محمد سيحا حارس الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي يعلن عن تعرضه لحادث سير في المقال التالي

محمد سيحا، أعلن حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الأولمبي محمد أحمد الشهير ب "سيحا" عن تعرضه لحادث سير أدى لتحطم الجزء الأمامي من السيارة.

التعرض لحادث سير

ونشر سيحا صورة لسيارته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" كتب عليها "الحمد لله على فضله وستره وكرمه".

وكان سيحا قد انضم للأهلي في الانتقالات الصيفية الجارية قادما من المقاولون العرب، مقابل 25 مليون جنيه لمدة 5 مواسم مقبلة.

وكان الأهلي قد دفع 10 ملايين جنيه مقدم تعاقد، وسيتم دفع 15 مليون جنيه المتبقية على قسطين.

ولعب سيحا لحرس الحدود معارا من المقاولون العرب حتى نهاية الموسم الماضي، قبل أن ينضم للنادي الأهلي مطلع الموسم الحالي.

وكان محمد سيحا أحد أفراد منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد 2024 والتي كانت قد أقيمت في باريس.