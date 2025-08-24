نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الزمالك يتظلم غدًا على سحب أرض أكتوبر.. وينتظر دعم وزير الرياضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن ملف أرض 6 أكتوبر التي تم سحبها من نادي الزمالك يزداد صعوبة، مشيرًا إلى أن جلسة مجلس الزمالك مع وزير الاسكان لم تصل لأي حلول.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: وزير الإسكان طالبهم بتقديم تظلم ويتم النظر فيه من مجلس الوزراء.

وتابع: مجلس الزمالك ازداد خوف وقلق عقب الجلسة، وتوجه على الفور لوزير الرياضة من أجل تدخله وأخبروه أن الخسائر فادحة، وفي حال سحب الارض النادي سيعود 10 سنة للوراء.

وأضاف: المجلس سيتقدم بالتظلم غدا وينتظر دعم الدكتور أشرف صبحي في مجلس الوزراء للملف وتم تقديم جميع المستندات التي تثبت صحة موقف الزمالك.