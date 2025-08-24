نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: فيريرا يشيد بـ "ألفينا".. ويوجه رسالة هامة لـ "الجزيري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن يانيك فيريرا مدرب الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم قبل مواجهة فاركو يوم الثلاثاء خوفا من تعرض اللاعبين للإجهاد.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: فيريرا أشاد جدا بالبرازيلي خوان ألفينا ولكنه طالبه بالهدوء وعدم الاستعجال من أجل الاستمرارية، بعدما لاحظ أنه لديه حماس كبير يمكن أن يضره مؤكدا أنه ينتظر منه المزيد.

وأضاف: فيريرا عقد جلسة مع سيف الجزيري وأكد له أنه لن يخرجه من حساباته كما يتردد بل يريده أن يكون أفضل.

وواصل: فيريرا طالب الجزيري بالاجتهاد بشكل أكبر في التدريبات وسيتواجد مرة أخرى ويحصل عبر فرصة من جديد.