نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عبدالحميد: طالبت مجلس الزمالك بتوضيح ملف "الحساب المشترك".. ومرتضى تعامل مع الأزمة مسبقا بشكل أفضل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب تامر عبدالحميد، إدارة الزمالك بتوضيح موضوع "الحساب المشترك" بين أحد الشركات والنادي، موضحا أنه قام بسؤال المجلس ولم يقوموا بالرد، وهناك أمور تُدار في "الظلام"، ومنها موضوع أرض أكتوبر، ولا بد أن تكون هناك شفافية كاملة في توضيح الحقائق كما يحدث من جانب النادي الأهلي.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: ما دام أن موقف الزمالك سليم لماذا تم سحب الأرض؟!، في كل المواقف داخل النادي هناك شماعات كثيرة، منها صفقة انتقال زيزو إلى الأهلي مجانًا، وبالتأكيد الأموال الكثيرة التي دخلت حسابات الزمالك مؤخرًا كانت بسبب أرض اكتوبر.

وأوضح: يجب أن يقوم مجلس الزمالك بإعلان كافة التفاصيل عن "الحساب البنكي الوسيط"، بين نادي الزمالك وأحد الشركات، وكم حجم الاموال التي دخلت للحساب وما هو حجم الصرف؟ ومن قام بتحويل الاموال لهذا الحساب بشكل رسمي ؟!، هناك اسئلة تحتاج لتوضيحات كثيرة من جانب مسئولي الزمالك. ولا يجب أن تُدار الأمور داخل النادي بهذا الشكل.

وشدد نجم الزمالك السابق، على أنه إدارة النادي تتجاهل الرد عليه في كافة الأسئلة التي يوجهها لهم خلال الفترة الماضية، كما أنه لا يوجد أحد من أفراد عائلته تعرض للشطب كما يتردد، موضحًا أن إضاعة الأرض تعني ضياع مستقبل النادي وأبنائه في الفترة القادمة، والسبب فيها هو المجلس الحالي.

وأشار إلى أنه سبق وكان معارضًا لمجلس مرتضى منصور، لكن المجلس السابق قام بالتحرك سريعا في 2021 لاعادة الارض بعد سحبها، واستغل علاقاته القوية في وقتها، لكن المجلس الحالي تصرف بشكل خاطئ، وقالوا ان موقفهم سليم في الأزمة.