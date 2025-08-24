نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق يحيى يكشف كواليس اجتماع رموز الزمالك مع حسين لبيب بعد سحب أرض أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد طارق يحيى نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه حضر جلسة رموز القلعة البيضاء مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ونائبه هشام نصر، من أجل مساندة ودعم الإدارة بعد قرار سحب أرض النادي في منطقة أكتوبر.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: أبناء الزمالك يدعمون ويساندون مجلس الإدارة والنادي، تم توجيه الدعوة لنا من جانب حسين لبيب وهشام نصر وحسام المندوه، وقمت بطرح سؤال ماذا حدث لكي يتم سحب الأرض وهل تم ارتكاب خطأ من جانب النادي؟، وتم التأكيد أن جميع أوراق الزمالك سليمة.

وأضاف: ما أكده حسين لبيب أن الزمالك تسلم 3 خطابات رسمية من وزارة الإسكان بالتمديد، الأول كان لـ اغسطس 2024، والخطاب الثاني لـ 25 أغسطس 2025، ثم خطاب ثالث بمهلة لـ 20 يونيو 2026، وجميع الخطابات الرسمية موجودة لدى النادي.

وأكمل: الجلسة شهدت التأكيد أن مجلس الإدارة فوجئ بقرار سحب أرض أكتوبر، والبناء في الأندية الرياضية يتم العمل في الأساسات تحت الأرض، والنادي كان يعمل طوال الفترة الماضية في فرع أكتوبر.

وواصل: تم التأكيد من جانب رموز النادي على دعم نادي الزمالك قلبًا وقالبًا، وقمنا بمناشدة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي راعي الرياضة والرياضيين، وكذلك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء من أجل إعادة الأرض مجددًا لنادي الزمالك.

وزاد: ناشدنا السيد الرئيس ومجلس الوزراء، من أجل إعادة أرض أكتوبر، وهذه الأرض هي الملاذ الوحيد من أجل الخروج من كل الازمات المالية، وأتمنى أن يصل صوتنا إلى كل المسئولين، حتى تؤول تلك الأرض مجددًا للنادي، لأنه أمل جمهور الزمالك.

وأشار إلى أن هناك اجتماع لمجلس الإدارة اليوم، من أجل الخروج بقرارات لحل تلك الأزمة، وما فعلناه اليوم كان لدعم ومساندة النادي، وما قمنا به هو دعم ومساندة النادي، وناشدنا المسئولين لإعادة الأرض مرة آخرى لنادي الزمالك.