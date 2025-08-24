نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دونجا: ريبيرو سيواجه مشاكل بعد عودة إمام عاشور من الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال تامر عبد الحميد دونجا نجم نادي الزمالك السابق، أن خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي سيواجه مشكلة في عودة إمام عاشور من الإصابة بسبب كثرة اللاعبين.

وأضاف دونجا في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: محمد علي بن رمضان شكل إضافة كبيرة للدوري المصري وليس لفريق الأهلي فقط، فهو عنصر مهم في تشكيل الأحمر.

وتابع: سيكون هناك منافسة قوية وكبيرة بين إليو ديانج ومروان عطية لشغل مركز وسط الملعب المدافع.