فينجادا: حزنت من انتقال زيزو إلى الأهلي.. والكرة المصرية تعاني من عدم الاحترافية

أحمد جودة - القاهرة - أكد البرتغالي نيلو فينجادا مدرب الزمالك السابق، أنه تواصل مع احمد مجاهد عقب رحيل حسام البدري من اجل التعاقد مع كارلو كيروش لتدريب الفراعنة.

وقال فينجادا في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون:

حاولت التحدث مع احمد مجاهد للتعاقد مع كيروش بعد رحيل حسام البدري ولكن البدري اعتقد أنني أتفاوض معه اثناء تواجده

واضاف: كنت اعمل منفردا في الاتحاد واتواجد يوميا هناك لتقديم أفضل نتائج

وتابع: لا يوجد بيني وبين حسام البدري أي أزمة بالعكس طلب مني التعاقد مع مدرب بديل وبالفعل رشحت البرتغالي كيروش

وواصل: حسام حسن لعب تحت قيادتي الفنية وكانت هناك مشكلة بسيطة معه في اول مباراة وانتهت سريعا، حسام حسن يعلم جيدا الان كيف يأخذ المدير الفني القرار

واكمل: اقول أن مصر سوف تتأهل لكأس العالم 2026.. فرصها كبيرة وسوف يكتب هذا الأمر في تاريخ حسام حسن

واستطرد: زيزو لاعب مميز وايضًا امام عاشور من افضل لاعبي الدوري وهم كانوا لاعبين في الزمالك، واي لاعب عقده ينتهي ولا يرغب في تحديد يرحل كما يريد وهذا يحدث في اوروبا.. ولكن هنا الامور تختلف والشعور مختلف والحساسية مختلفة

واختتم فينجادا تصريحاته قائلا: انتقال زيزو للأهلي امر طبيعي في اوروبا ولكن في مصر الامور ومختلفة وبالطبع كنت اتمنى استمراره مع الزمالك