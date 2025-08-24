ريمونتادا برشلونة تحبط مغامرة ليفانتي

ريمونتادا برشلونة تحبط مغامرة ليفانتيقلب برشلونة تأخره بهدفين إلى فوز مثير على مضيفه ليفانتي 3-2، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم ليفانتي بثنائية عن طريق إيفان روميرو، وخوسيه موراليس في الدقيقتين (15 و45+7)، قبل أن يقلب برشلونة الطاولة في الشوط الثاني، ويسجل ثلاثة أهداف عن طريق بيدري، وفيران توريس، وأوناي أودوندو مدافع ليفانتي بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقائق (49 و52 و90+1).

ورفع برشلونة رصيده إلى ست نقاط ليتصدر ترتيب "الليغا" التي فاز بها الموسم الماضي، في انتظار باقي نتائج الجولة الثانية.

وكان برشلونة قد فاز على ريال مايوركا 3-صفر في الجولة الأولى، ليحقق الفوز الثاني هذا الموسم على حساب ليفانتي الذي تلقى هزيمته الثانية على التوالي، بعدما خسر في الجولة الافتتاحية أمام ديبورتيفو ألافيس 1-2.

وفي مواجهات أخرى من نفس الجولة، تعادل أتلتيكو مدريد مع إلتشي بهدف لمثله، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت بها مباراة ريال مايوركا أمام سيلتا فيغو.