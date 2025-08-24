ريمونتادا برشلونة تحبط مغامرة ليفانتي
قلب برشلونة تأخره بهدفين إلى فوز مثير على مضيفه ليفانتي 3-2، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.
تقدم ليفانتي بثنائية عن طريق إيفان روميرو، وخوسيه موراليس في الدقيقتين (15 و45+7)، قبل أن يقلب برشلونة الطاولة في الشوط الثاني، ويسجل ثلاثة أهداف عن طريق بيدري، وفيران توريس، وأوناي أودوندو مدافع ليفانتي بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقائق (49 و52 و90+1).
ورفع برشلونة رصيده إلى ست نقاط ليتصدر ترتيب "الليغا" التي فاز بها الموسم الماضي، في انتظار باقي نتائج الجولة الثانية.
وكان برشلونة قد فاز على ريال مايوركا 3-صفر في الجولة الأولى، ليحقق الفوز الثاني هذا الموسم على حساب ليفانتي الذي تلقى هزيمته الثانية على التوالي، بعدما خسر في الجولة الافتتاحية أمام ديبورتيفو ألافيس 1-2.
وفي مواجهات أخرى من نفس الجولة، تعادل أتلتيكو مدريد مع إلتشي بهدف لمثله، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت بها مباراة ريال مايوركا أمام سيلتا فيغو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ريمونتادا برشلونة تحبط مغامرة ليفانتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.