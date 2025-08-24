أرسنال يستعرض عضلاته أمام ليدز

أرسنال يستعرض عضلاته أمام ليدزحقق فريق أرسنال فوزا كبيرا على ضيفه ليدز يونايتد بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم 2025 - 2026.

وأنهى أرسنال الشوط الأول متقدما بهدفين، سجلهما يورين تيمبر وبوكايو ساكا في الدقيقتين (34 و45+1)، ثم أضاف ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عن طريق فيكتور جيوكيريس (هدفين) ويورين تيمبر في الدقائق (48 و56 و90+5).

وبهذا الفوز، تصدر أرسنال جدول الترتيب العام مؤقتا لحين استكمال باقي مباريات هذه الجولة، حيث رفع رصيده إلى ست نقاط، جمعهما من انتصارين، بينما توقف رصيد فريق ليدز يونايتد عند ثلاث نقاط في المركز الحادي عشر بفوز وحيد.

ويستعد آرسنال لمواجهة من العيار الثقيل في الجولة القادمة عندما يحل ضيفا على ليفربول "حامل اللقب" يوم الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري، أما ليدز الصاعد حديثا للدوري الممتاز سيلتقي في المباراة القادمة مع نيوكاسل يونايتد يوم السبت المقبل.

وفي باقي مباريات هذه الجولة، فاز بورنموث على ولفرهامبتون بهدف دون رد، وبرينتفورد على أستون فيلا بالنتيجة ذاتها، وبيرنلي على سندرلاند بهدفين نظيفين.