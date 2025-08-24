نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيكابالا: لا نريد تكرار خطأ زيزو.. وعلى الزمالك بيع حسام عبدالمجيد إذا رفض التجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق محمود عبد الرازق “شيكابالا”، قائد نادي الزمالك، تصريحات قوية خلال ظهوره في برنامج “القهوة مع فايق”، تحدث فيها عن أوضاع النادي الحالية ومستقبله، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب قرارات حاسمة للحفاظ على كيان الزمالك من الانهيار.

وقال شيكابالا: “إذا كان حسام عبدالمجيد لا يرغب في تجديد عقده، فعلى إدارة الزمالك البحث عن عرض جيد وبيعه للاستفادة المادية، لا يمكن أن نكرر الخطأ الذي حدث مع زيزو ونفاجأ برحيله مجانًا”.

وعن طموحات الفريق هذا الموسم، أضاف:

“لو أنهى الزمالك الدوري في المركز الثاني سأكون سعيدًا. هدفنا الأول هو العودة إلى دوري أبطال إفريقيا من جديد”.

كما استرجع ذكريات نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2016، قائلًا:

“كنت أتمنى التتويج ببطولة إفريقيا مع الزمالك، وكنا قريبين منها في 2016، لكن لم يكن ممكنًا الفوز ببطولة بهذا الحجم في ظل ما كان يحدث. لقد خضنا النهائي بـ16 لاعبًا فقط، وكان اثنان منهم يدخنون الشيشة في غرفة الملابس يوم المباراة”.

ووجّه قائد الزمالك رسالة قوية إلى الدولة، قائلًا:

“إذا قبل البعض أن يصل الزمالك إلى حال الإسماعيلي، فنحن لا نقبل بذلك. أناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يقف إلى جانب نادي الزمالك وجماهيره”.

وختم حديثه برسالة داخلية، قال فيها:

“ليس لديّ رصيد أو ظهير جماهيري داخل نادي الزمالك، لكن مصلحة النادي فوق الجميع”.



