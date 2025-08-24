نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة برشلونة ضد ليفانتي في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي برشلونة من تحقيق الفوز أمام نظيره ليفانتي بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت على ملعب "سيوداد دي فالنسيا"، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الليجا.

أهداف مباراة برشلونة ضد ليفانتي في الدوري الإسباني

افتتح إيفان روميرو أول أهداف اللقاء لصالح ليفانتي في الدقيقة 15، بعد تمريرة من تولجان إلى روميرو الذي استقبلها بقدمه اليسرى واروغ المدافع ب أو كوبارسي بشكل رائع ثم سدد تسديدة أرضية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك على يمين الحارس جوان جارسيا.

وأضاف خوسي لويس مورايلس الهدف الثاني لصالح ليفانتي في الدقيقة 7+45 عن طريق ركلة جزاء، بسبب لمسة يد على الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي، نفذها موراليس بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وقلص بيدري جونزاليس الفارق لصالح برشلونة في الدقيقة 49، بعد تمريرة من لامين يامال إلى بيدري الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد تسديدة رائعة بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وسجل فيران توريس الهدف الثاني والتعادل لصالح برشلونة في الدقيقة 51، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء ليفانتي، نفذها رافينيا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها توريس بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأحرز أوناي إلجيزابال بالخطأ في مرماه الهدف الثالث لصالح برشلونة في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 1+90، بعد عرضية من لامين يامال من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، لم يتمكن إلجيزابال من إبعادها لترتطم برأسه وتسكن الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.