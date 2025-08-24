نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يقلب الطاولة على ليفانتي ويحقق فوزًا مثيرًا بثلاثية في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزًا مهمًا أمام نظيره ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب "سيوداد دي فالنسيا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

أحداث مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني

ألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح ليفانتي في الدقيقة 9 بداع التسلل على المهاجم خوسي لويس مورايلس.

وسجل إيفان روميرو أول أهداف اللقاء لصالح ليفانتي في الدقيقة 15، بعد تمريرة من تولجان إلى روميرو الذي استقبلها بقدمه اليسرى واروغ المدافع ب أو كوبارسي بشكل رائع ثم سدد تسديدة أرضية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك على يمين الحارس جوان جارسيا.

ومنعت العارضة هدف التعادل لصالح برشلونة في الدقيقة 37، بعد تسديدة من المهاجم الإسباني فيران توريس.

وتمكن خوسي لويس مورايلس من تسجيل الهدف الثاني لصالح ليفانتي في الدقيقة 7+45 عن طريق ركلة جزاء، بسبب لمسة يد على الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي، نفذها موراليس بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ونجح بيدري جونزاليس في تسجيل الهدف الأول لصالح برشلونة في الدقيقة 49، بعد تمريرة لامين يامال إلى بيدري الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد تسديدة رائعة بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

واستطاع فيران توريس أن يسجل الهدف الثاني والتعادل لصالح برشلونة في الدقيقة 51، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء ليفانتي، نفذها رافينيا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها توريس بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأحرز أوناي إلجيزابال بالخطأ في مرماه الهدف الثالث لصالح برشلونة في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 1+90، بعد عرضية من لامين يامال من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، لم يتمكن إلجيزابال من إبعادها لترتطم برأسه وتسكن الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ترتيب فريقي برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني

يحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز في مباراتين، فيما يحتل فريق ليفانتي المركز الثامن عشر، دون نقاط.