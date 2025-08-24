نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيرمونيسي يفجر المفاجأة ويفوز على ميلان في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق كيرمونيسي الصاعد حديثًا إلى الكالتشيو مفاجأة من العيار الثقيل بعد تغلبه على نظيره إيه سي ميلان بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا معقل الروسونيري، ضمن فعاليات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإيطالي لموسم 2025-26.

نتيجة مواجهة ميلان وكيرمونيسي بالكالتشيو

تمكن كيرمونيسي من تسجيل هدف التقدم عن طريق مدافعه الإيطالي فيديريكو باشيروتو في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول، بعد عرضية متقنة من زميله أليسيو.

ثم عادل المدافع الصربي ستراهينا بافلوفيتش النتيجة لصالح إيه سي ميلان في الدقيقة 45+1 من عُمر الشوط الأول، من صناعة رفيس استوبيان.

وفي الدقيقة 61، سجل المهاجم الإيطالي فيدريكو بونازولي ثاني أهداف كيرمونيسي، بعد تمريرة متقنة من جيوسيبي بونازولي.