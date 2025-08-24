نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري الإيطالي.. «ذئاب» روما تفلت من فخ بولونيا في افتتاح مباريات الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة فريق روما أمام نظيره بولونيا، بفوز أصحاب الأرض فريق روما بهدف نظيف، في إطار مباريات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم «سيريا أي».

أحداث المباراة

انطلقت صافرة بداية المباراة عند الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك على ملعب الأولمبيكو معقل فريق روما.

بدأت المباراة بضغط متواصل من أصحاب الأرض بحثا عن هدف التقدم، ولكن حال تألق حارس مرمى فريق بولونيا، كذلك روعنة بعض اللاعبين في افتتاح أهداف المباراة خلال الشوط الأول، لينتهي بالتعادل السلبي دون أهداف.

جاءت أحداث شوط المباراة الثاني سريعة وهجومية منذ البداية لصالح فريق روما، وبالفعل تمكن الوافد الجديد ويسلي فرانكا من تسجيل هدف التقدم والمباراة الوحيد، وذلك مع الدقيقة 53 من أحداث شوط المباراة الثاني.

تواصلت هجمات روما على مرمى بولونيا، وكاد اللاعب الأرجنتيني البديل باولو ديبالا، أن يسجل الهدف الثاني لفريق روما مع الدقيقة 75، لولا تألق الحارس لوكاس سكوربسكي.

حاول لاعبو فريق بولونيا الوصول إلى مرمى روما، ولكن يقظة دفاع الذئاب، نجحت في الخروج بالفوز من المباراة الافتتاحية.

بهذه النتيجة، حقق فريق روما الثلاث نقاط الأولى له في بداية مشوار بطولة الدوري الإيطالي، بينما أخفق فريق بولونيا في تحقيق أي نقطة.

ومن المقرر أن يواجه فريق روما نظيره فريق بيزا في مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع من مساء السبت المقبل.