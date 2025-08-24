الرياضة

عرض الأهلي الجديد على أليو ديانج وموقف اللاعب من التجديد

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور إن النادي الأهلي قدم عرضًا جديدًا للمالي أليو ديانج متوسط ميدان الفريق، لتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

أضاف خلال برنامج ستاد المحور:"الأهلي عرض على ديانج الحصول على مليون دولار في الموسم الأول مع زيادة ١٠% كل موسم".

تابع:"الأهلي عرض أيضًا منح اللاعب مكافأة خاصة مقابل التجديد كمنحة تعاقد "٠

وواصل:"المالي أليو ديانج أبدى سعادته بمحاولات الاهلي لتجديد تعاقده والتمسك باستمراره ولكن فضل عدم الرد على العرض لحين معرفة موقفه من خطط ريبيرو وهل سيستمر اساسيًا ام لن يتم الاعتماد عليه مع عودة مروان عطية للمشاركة في المباريات".

