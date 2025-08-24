نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاث إنتصارات مثيرة وتعادل درامي في ختام الجولة الأولى من دورى المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ثلاث إنتصارات مثيرة وتعادل درامي في ختام الجولة الأولى من دورى المحترفين

أسفرت نتائج ختام منافسات الجولة الأولي، من مسابقة دوري المحترفين المصري، موسم 2025-2026 عن فوز فريق أبوقير للأسمدة بقيادة ياسر الكناني على فريق المنصورة، بقيادة ياسر عبدالواحد بثلاثية نظيفة.

انتهى الشوط الأول بهدفين نظيفين سجلهما عمر ابراهيم وحازم أبو سنه وإدرك

محمود عبد الله الهدف الثالث بالشوط الثاني.



-فوز فريق الداخلية بقيادة أحمد عيد عبدالملك على فريق ديروط بقيادة أحمد كشري بهدفين نظيفين سجلهما عبد الناصر دي ماريا ومحمد ابو الحمد.



- تعادل فريق اسوان تعادلا مثيرا بقيادة امير عزمي مجاهد مع فريق بلديه المحله بهدفين لكل منهما.

تقدم البلدية بهدفين سجلهما أحمد الشامي في الدقيقه 30 من الشوط الأول وسعد صالح الهدف الثاني في الدقيقه 10 من الشوط الثاني.

وتمكن فريق اسوان من العوده عن تسجيل هدفين عن طريق محمد العربي في الدقيقه 13 وخطف مصطفى عناني الهدف الثاني في الوقت الضائع من المباراة.



- وتعادل فريق القناة بقيادة عبدالناصر محمد مع نظيره فريق المصرية للاتصالات بقيادة جمعة مشهور بهدفين لكل منهما حيث شهد اللقاء تقدم القناة بهدف سجله حازم أبو سنه وتمكن المصرية للاتصالات من تسجيل هدفين عن طريق محمود مسعود الهدف.

وخطف محمد الشيشيني الهدف الثاني للقناة من ركلة جزاء.

- تعادل فريق طنطا بقيادة علاء نوح مع نظيره فريق بترول أسيوط بقيادة أحمد عبدالمقصود بهدف لمثله تقدم فريق طنطا بهدف دون رد سجله احمد السيد في الشوط الأول، وتمكن عبد الرحمن الخميسي من خطف هدف التعادل للبترول في الشوط الثاني.



وخطف فريق لافيينا بقيادة حسن موسى، فوزا دراميا على فريق مسار بقيادة محمد بركات بثلاثية مقابل هدفين.

انتهى الشوط الأول بتقدم لافيينا بهدفين مقابل هدف سجلهما يحي ياسر الهدف الأول لافنينا وأضاف تشي بوند يسجل الثاني للافيينا وتمكن سمير بلبه من تقليص الفارق من علامة جزاء لفريق مسار.

وأضاف سمير العراقي هدف مسار الثاني وخطف عادل نور الهدف الثالث لفريق لافيينا في الدقيقة الأخيرة من المباراة.