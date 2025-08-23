ليفركوزن يستهل البوندسليغا بخسارة

ليفركوزن يستهل البوندسليغا بخسارةتعرض باير ليفركوزن لخسارة مفاجئة 2-1 على أرضه أمام هوفنهايم بمستهل مشواره في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم السبت.

وتقدم جاريل كوانساه بهدف مبكر لباير ليفركوزن في الدقيقة السادسة، قبل أن يقلب هوفنهايم الطاولة ويسجل هدفين عن طريق فيسنيك أسلاني وتيم ليمبرلي في الدقيقتين (25 و32).

وبهذا الفوز، حصل هوفنهايم على أول ثلاث نقاط وحل في المركز السادس من جدول ترتيب "البوندسليغا"، فيما ظل باير ليفركوزن من دون نقاط في المركز الثالث عشر.

وفي مباريات أخرى ضمن ذات الجولة، فاز آينتراخت فرانكفورت على فيردر بريمن بنتيجة (4 -1)، ويونيون برلين على شتوتغارت بهدفين لهدف، وفولفسبورغ على هايدنهايم (3 - 1)، وأوجسبورغ على فرايبورغ بالنتيجة ذاتها.