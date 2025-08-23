دوت الخليج -

توتنهام يهزم سيتي في البريميرليغ

فاز فريق توتنهام هوتسبير على مضيفه مانشستر سيتي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ". توتنهام يهزم سيتي في البريميرليغفاز فريق توتنهام هوتسبير على مضيفه مانشستر سيتي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ". سجل هدفي توتنهام، بيرنان جونسون في الدقيقة (35) وجواو بالينيا في الدقيقة (45+2). وبهذا الفوز، واصل فريق توتنهام بدايته الرائعة في الدوري ورفع رصيده إلى ست نقاط ليحل في صدارة الترتيب، حيث سبق له الفوز في الجولة الأولى على بيرنلي بثلاثية نظيفة، في المقابل توقف رصيد مانشستر سيتي عند ثلاث نقاط حققها في الجولة الأولى من فوزه على وولفرهامبتون برباعية نظيفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توتنهام يهزم سيتي في البريميرليغ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.