محمد يوسف يقترب من تجديد عقود ثنائي الأهلي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور إن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي اقترب من تجديد تعاقد الثنائي كريم فؤاد وأشرف بن شرقي.

أضاف الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "وعلمنا من مصادرنا إن كريم فؤاد أبدى موافقة فور فتح الحديث معه على تجديد تعاقده رفقة النادي الأهلي "٠

تابع:"وعلى الجانب الأخر وافق أشرف بن شرقي على فكرة تجديد عقده مع الأهلي ولكن حتى الآن لم يعقد معه محمد يوسف جلسة للوصول إلى إتفاق نهائي وتوقيع العقود".