نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام مرعي: خوان ألفينا أقوى صفقة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عصام مرعي، نجم الزمالك السابق، أن النادي يتعرض لحمة من الإشاعات التي تنال من صفوف الفريق وخاصة البرازيلي خوان ألفينا وشيكو بانزا.

وقال مرعي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "مستوى الزمالك وأداء اللاعبين سيجعل هناك الكثير من الشائعات ضد النادي، وخوان ألفينا أقوى صفقة في الدوري المصري والشائعات ضد بسبب مستواه المميز".

وأضاف: "لا يجب الالتفات ضد الشائعات المتعمدة ضد النادي وهدفها ضرب استقرار الفريق، ورد الزمالك قانوني ضد أي تجاوزات".