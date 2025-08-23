نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ليفانتي في المباراة التي ستقام مساء اليوم السبت على ملعب "سيوداد دي فالنسيا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة وليفانتي في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: جوان جارسيا.

خط الدفاع: إريك جارسيا، رونالد ارواخو، ب أو كوبارسي، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري جونزاليس، رافينيا.

خط الهجوم: فيران توريس، ماركوس راشفورد، لامين يامال،

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ليفانتي في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليفانتي مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.