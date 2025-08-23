نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بخماسية نظيفة أرسنال يصعق ليدز في الدوري الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة أرسنال أمام نظيره ليدز يونايتد وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستطاع أرسنال الفوز بخماسية دون رد على حساب ليدز في مباراة قوية.

يوريان تيمبر استطاع افتتاح الأهداف في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول ليضع فريقه في المقدمة من ركلة ركنية.

وأضاف بوكايو ساكا الهدف في الدقيقة 45+2 إثر تسديدة صاروخية،لتسكن الشباك بنجاح.

وفي الشوط الثاني، سجل فيكتور جيوكيريس أولى أهدافه مع أرسنال بعد مهارة رائعة، بعد مرواغة في الدقيقة 48 ثم سدد كرة أرضية في شباك ليدز.

وعاد تيمبر صاحب الهدف الأول ليضيف هدفًا رابعًا للمدفعجية، مرة أخرى من ركلة ركنية، إذ تابع الظهير الهولندي الكرة بقدمه نحو شباك ليدز يونايتد، وسط رقابة دفاعية سيئة.

بينما سجل جيوكيريس هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة 90+5، ليتفوق أرسنال بخماسية مع الرأفة