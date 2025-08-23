نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبوقير يفوز على المنصوره بثلاثية في دورى المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبوقير يفوز على المنصوره بثلاثية في دورى المحترفين

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى أبوقير للأسمدة على نظيره المنصوره بثلاثة أهداف مقابل لا شيء فى المباراة التى جمعت بينهما عصر اليوم على ملعب الفريق الفائز ضمن مباريات الجولة الأولى من دورى المحترفين.

افتتح عمر ابراهيم التسجيل في الدقيقة 6 وأضاف أحمد فايز الهدف الثانى فى الدقيقة 35 قبل أن يسجل محمود عبد الله الهدف الثالث فى الدقيقة 71.

وبذلك يحصل أبوقير على ثلاث نقاط ويتصدر المسابقة.

وجاءت المباراة حماسية سريعة فى شوطها الأول وسيطر أبوقير للأسمده على معظم فتراتها وتمكن من تسجيل الهدف الأول فى الدقيقة 6.

ولعب فريق المنصوره بعشرة لاعبين ابتداء من الدقيقة30 بعد طرد الحارس فى الدقيقة 29 لعرقلته أحد مهاجمى أبوقير للأسمدة على حدود منطقة الجزاء.

وواصل فريق أبوقير سيطرته وترجم سيطرته إلى هدف ثانى فى الدقيقة 35 عن طريق أحمد فايز.

وعقب الهدف الثانى حاول فريق المنصوره تقليص الفارق ولاحت له فرصه للتهديف إلا أن الكرة مرت بجوار القائم لينتهى الشوط الأول بتقدم أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد.

وفى الشوط الثاني واصل فريق أبو قير للأسمدة سيطرته على منتصف الملعب وترجم سيطرته إلى تسجيل الهدف الثالث فى الدقيقة 71 عن طريق محمود عبد الله.

وعقب المباراة أعرب ياسر الكنانى المدير الفنى لفريق أبو قير عن سعادته بفوز فريقه وحصوله على أول ثلاث.

وأضاف ياسر الكنانى فى تصريحات إعلامية أن فريقه استحق الفوز بجدارة مؤكدًا إلى أن هذا المكسب سيرفع من الروح المعنوية للاعبين.

وطالب ياسر الكنانى لاعبيه بطى صفحة مباراة المنصوره والتركيز فى المباراة القادمة أمام بترول أسيوط.