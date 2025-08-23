نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم مانشستر سيتي يتحدث عن الهزيمة أمام توتنهام.. خيبة أمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة مانشستر سيتي صاحب الأرض ضد توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الانجليزي، بفوز الأخير بنتيجة هدفين دون رد.

اقيمت مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير، اليوم السبت الموافق 23 اغسطس 2025، في تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري بمنطقة افريقيا والشرق الأوسط.

روبن دياز يتحدث عن الهزيمة أمام توتنهام

روبن دياز: توتنهام قد يكون خطيرًا للغاية، لقد بدأوا المباراة بشكل جيد. لم نكن على قدر المسؤولية في الحفاظ على أسلوب لعبنا. الهدف الثاني كان مؤسفًا، لا يمكن أن يحدث. طاردناهم، لكن كان هناك الكثير لنفعله بشكل أفضل.

روبن دياز: لم تكن كل الأمور جيدة في مباراتنا الأولى، وليست سيئة الآن، لذا علينا العودة إلى العمل. إنه أمر محبط، نريد تحقيق المزيد من الفوز أمام جماهيرنا في أول مباراة لنا على أرضنا. هكذا هي كرة القدم، ونتطلع إلى الأمام.