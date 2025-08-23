نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معتز اينو: حسام حسن لا يحب النجوم.. وحرمني من تنفيذ وصية والدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف معتز اينو نجم الأهلي الأسبق تفاصيل رفض حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر اعتزاله بقميص المصري إبان كون العميد مدربا للفريق البورسعيدي.

وقال معتز اينو الذي حل ضيفا علي الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه مان تو مان: "كنت عايز اكمل مسيرة ابويا في بورسعيد والعب للمصري لان دي كان وصيته ولكن حسام حسن رفض".

وتابع معتز اينو: "كنت بشوف شعبية ابويا في بورسعيد بتوهم كان محبوب جدا.. ولكن حسام حسن كان مدرب المصري وهو مش بيحب النجوم بيحب اللاعبية الصغيرة عشان لو زعق يستحملوه ميردوش فرفض الصفقة".

وأكمل معتز اينو: "عرفت بعد كدا أن هو كان سبب أن الصفقة تبوظ".