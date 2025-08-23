الرياض - كتبت رنا صلاح - القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسودان يتزايد البحث عنها، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية والأفريقية مساء اليوم السبت 23 أغسطس/آب 2025 إلى ملعب مانديلا الوطني في العاصمة الأوغندية كامبالا، حيث يستضيف مواجهة نارية تجمع بين منتخب الجزائر للمحليين ونظيره منتخب السودان ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين 2025، المعروفة اختصاراً بـ “الشان”.

Algeria VS Sudan.. القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسودان الآن في كأس أمم أفريقيا للمحليين وترددها وازاي

واليكم القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسودان، حيث تمتلك شبكة بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لنقل مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المقرر أن تُذاع مباراة الجزائر ضد السودان عبر قناة:”beIN SPORTS HD 6″.

تردد قناة beIN SPORTS HD 6 الناقلة للمباراة

للمهتمين بمتابعة اللقاء عبر الأقمار الصناعية، يمكن استقبال قناة بي إن سبورتس 6 عبر الترددات التالية:

نايل سات: 11054 – الاستقطاب أفقي – معدل الترميز 27500 – معامل التصحيح 2/3.

سهيل سات: 10810 – الاستقطاب عمودي – معدل الترميز 27500 – معامل التصحيح 2/3.

طموحات الجزائر في بطولة الشان 2025

يدخل منتخب الجزائر للمحليين هذه المباراة بآمال كبيرة من أجل بلوغ نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي، خاصة وأنه حلّ وصيفاً في النسخة الماضية. ويسعى لاعبو “الخضر” إلى تحقيق إنجاز تاريخي هذه المرة بالتتويج بأول لقب لهم في البطولة، بعدما قدموا مستويات قوية في دور المجموعات، حيث أنهوا المنافسة دون أي خسارة، محققين انتصاراً وثلاثة تعادلات منحوا الفريق الثقة قبل مواجهة صقور الجديان.

آمال السودان في نصف النهائي

في المقابل، يدخل منتخب السودان المباراة بمعنويات عالية بعدما تصدر مجموعته بجدارة، إثر الفوز العريض على نيجيريا برباعية نظيفة، والتعادل مع السنغال حامل اللقب دون أهداف، ثم التعادل مع الكونغو بهدف لمثله. ويسعى “صقور الجديان” للوصول إلى نصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخهم بعد عامي 2011 و2018، واقتراب خطوة إضافية من حلم التتويج باللقب لأول مرة.

موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس أمم أفريقيا للمحليين 2025

تنطلق صافرة بداية مباراة الجزائر والسودان اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في الأوقات التالية:

الساعة 18:00 مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب.

الساعة 19:00 مساءً بتوقيت السودان.

الساعة 20:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الساعة 21:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

كيفية متابعة مباراة الجزائر والسودان

يمكن متابعة مباراة الجزائر والسودان عبر الإنترنت من خلال:

خدمة beIN CONNECT الرسمية للمشتركين في باقات بي إن سبورتس.

تطبيق TOD المخصص لمتابعة المباريات على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

مباراة منتظرة بين الأشقاء

لا شك أن مواجهة الجزائر والسودان تحمل في طياتها الكثير من الإثارة، حيث يتطلع كل منتخب لكتابة فصل جديد في تاريخه الكروي. فالخضر يبحثون عن لقبهم الأول في “الشان”، بينما يحلم صقور الجديان بالصعود إلى منصة التتويج لأول مرة، ما يجعل المباراة واحدة من أقوى مباريات ربع النهائي وأكثرها ترقباً من الجماهير العربية والأفريقية.