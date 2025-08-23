نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا بعد خسارة مانشستر سيتي أمام توتنام: "علينا إيجاد التوازن قبل مواجهة برايتون" في المقال التالي

صرّح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عقب الخسارة 2-0 أمام توتنام في الدوري الإنجليزي، مؤكدًا أن الفريق بحاجة لإيجاد التوازن قبل مواجهة برايتون المقبلة التفاصيل الكاملة.

السيتي يسقط على ملعبه أمام توتنام

تلقى مانشستر سيتي خسارة مفاجئة على ملعب الاتحاد أمام ضيفه توتنام بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل برينان جونسون الهدف الأول في الدقيقة 35، فيما أضاف جواو بالينيا الهدف الثاني للسبيرز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

بهذه النتيجة رفع توتنام رصيده إلى 6 نقاط في صدارة جدول الترتيب بعد فوزه في أول مباراتين على بيرنلي وسيتي، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 3 نقاط في المركز الثالث.

تصريحات جوارديولا بعد المباراة

أعرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي عن استيائه من النتيجة، لكنه أكد أن الفريق قادر على العودة سريعًا. وقال في تصريحات لشبكة TNT سبورتس: "الأداء كان أفضل من النتيجة، لكن لدينا بعض المشاكل دون الكرة".

"توتنام يعرف كيف يعاقبنا، وهذا حدث اليوم كما حدث الموسم الماضي".

"لدينا 7 أيام للاستشفاء قبل مواجهة برايتون، وسنجد التوازن المثالي".

كما أشار جوارديولا إلى أنه لم يتأكد بعد من طبيعة إصابة اللاعب آيت نوري، موضحًا أنه لم يتحدث مع الجهاز الطبي عقب اللقاء.

أرقام المباراة ومشاركة مرموش

السيتي تلقى أول خسارة له هذا الموسم بعد الفوز في الجولة الأولى.

توتنام واصل تألقه أمام سيتي على ملعب الاتحاد، حيث فاز في آخر مباراتين وجمع 6 نقاط كاملة.

النجم المصري عمر مرموش شارك أساسيًا مع توتنام قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 54.

تعرف على ترتيب جدول الدوري الانجليزي بعد الجولة الثانية

يأتي توتنام في الصدارة برصيد: 6 نقاط. (5 أهداف سجلها دون استقبال أي هدف).

و فريق مانشستر سيتي: 3 نقاط – المركز الثالث.