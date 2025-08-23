نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي ينهي أزمة رعاية إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى النادي الأهلي الإجراءات المتعلقة بأزمة حقوق رعاية إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، بعد تلقي الإدارة إخطارًا رسميًا من المحكمة الرياضية الدولية "CAS" بشأن المستحقات.

وكان الأهلي قد تعاقد مع إمام عاشور من ميتلاند الدنماركي قبل عامين مقابل 3 ملايين دولار، ليتقدم غزل المحلة، الذي بدأ عاشور مسيرته في صفوفه كناشئ، بشكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بحقوق الرعاية.

وكشف مصدر مسؤول في الأهلي، أن المحكمة أقرت بحق ثلاثة أندية مصرية في الحصول على حقوق رعاية إمام عاشور، وهي: غزل المحلة والزمالك وحرس الحدود.

وبدأ إمام عاشور مسيرته في غزل المحلة، ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى حرس الحدود، قبل أن يوقع بشكل نهائي مع الزمالك.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي ملزم بدفع مبلغ إجمالي يصل إلى 120 ألف دولار، تم إيداعه من قبل مجلس إدارة الأحمر بالجنيه المصري (نحو 6 ملايين جنيه).

وبحسب قرار المحكمة، أفاد المصدر بأن غزل المحلة سيحصل على 96 ألف دولار، بينما يحصل الزمالك على 16 ألف دولار، وحرس الحدود على 8 آلاف دولار.

وأكد المصدر أن إدارة الأهلي أبلغت مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم أن المبالغ ستُسدد بالجنيه المصري، نظرًا لأن الأندية المستفيدة مصرية، ما يلغي الحاجة للدفع بالعملة الأجنبية.