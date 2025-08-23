نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة عقب الهزيمة أمام توتنهام والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة عقب الهزيمة أمام نظيره فريق توتنهام هوتسبير بثنائية نظيفة والتي جمعت بينهما اليوم السبت في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره برايتون، يوم 31 أغسطس الجاري الموافق الأحد المقبل في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد برايتون

ويمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون، على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية باعتبارها الوكيل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي.